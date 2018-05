Herzinfarkt am Steuer - Mann stirbt auf der A 3

Der Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg war kurz vor 19.00 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs, als er laut Zeugenberichten am Steuer seines Kabrioletts zusammensackte. Der Mercedes kam dabei nach rechts, schrammte an der Außenleitplanke entlang und kam an dieser zum Stehen. Obwohl unmittelbar zufällig zwei Ärzte dazukamen und sofort Reanimationsmaßnehmen einleiteten, konnte das Leben des Verunglückten nicht mehr gerettet werden.

Die Schadenssumme an Pkw und Leitplanke beträgt etwa 6.500 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Kräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle ab und sorgten für einen Sichtschutz zwischen den Verkehrsteilnehmern und der Einsatzstelle. Nach einer anfänglichen Vollsperrung der A 3 konnten am vierspurigen Kauppenaufstieg gegen 19.15 h wieder zwei Fahrstreifen freigegeben werden. Der bis dahin aufgelaufene Stau löste sich anschließend rasch auf. Kurz nach 21.00 Uhr war die Einsatzstelle wieder geräumt.

dc/Meldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach