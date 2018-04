Wohnmobilfahrer stirbt während der Fahrt auf der A3

Er fuhr am Freitag gegen 17.15 Uhr auf der A 3 in Richtung Süden, als er zwischen den AnschlussstellencRohrbrunn und Marktheidenfeld, im Baustellenbereich bei Bischbrunn, das Bewusstsein

verlor und an die Leitplanke fuhr.



Nachfolgende Fahrzeugführer und Ersthelfer, darunter auch ein Arzt, erkannten die Situation und begannen sofort mit der Reanimation. Ein verständigter Rettungshubschrauber mit Notarzt musste ohne

Polizeieinweisung während des fließenden Verkehrs auf der Autobahn landen und die

Reanimation fortsetzen. Doch für den Wohnmobilfahrer kam jede Hilfe zu spät, er

verstarb noch an der Unfallstelle.



Die Autobahn musste für den Einsatz des Hubschraubers zeitweise komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau in beide Richtungen. Ab 18 Uhr wurde der Verkehr einspurig an der

Unfallstelle vorbeigeleitet. Nachdem das Wohnmobil abgeschleppt wurde, konnte gegen 20 Uhr der Verkehr wieder freigegeben werden.

mm/VPI Aschaffenburg-Hösbach