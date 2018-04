Auffahrunfall zwischen zwei Lastzügen auf der A3

Trotz eines Ausweichversuchs nach rechts fuhr er heftig seitlich versetzt auf den vorausfahrenden Zug auf. Anschließend kam er noch weiter nach rechts und stieß gegen die Außenleitplanke. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Lastzüge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ferner liefen an beiden Zügen Betriebsstoffe aus, die von den Abschleppfirmen abgebunden wurden. Die Schadenssumme beträgt etwa 41.000 Euro. An der Unfallstelle waren der rechte und mittlere Fahrstreifen bis gegen 05.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr floss währenddessen über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Zu größeren Stauungen kam es wegen des relativ geringen Verkehrsaufkommens zur Nachtzeit nicht.

Meldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach