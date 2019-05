Außenbordmotoren in Kahl geklaut

Abgesehen hatten es die Täter hierbei auf Außenborder der Marke Mercury die einen Wert von jeweils ca. 5000 Euro haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Beim Ausparken anderen Pkw übersehen

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag gegen 10:00 Uhr parkte ein 45-jähriger mit seinem Suzuki auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Aschaffenburger Straße rückwärts aus. Hierbei übersah er einen hinter ihm vorbeifahrenden Dacia. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Wildunfall

Hofstädten, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag gegen 14:00 Uhr erfasste ein Skoda-Fahrer von Dörnsteinbach kommend kurz vor dem Ortseingang Hofstädten ein Reh, das die Fahrbahn überquerte. Das Reh wurde durch den Zusammenstoß getötet. Am Pkw entstand ein minimaler Sachschaden am Radlauf.

mkl/Polizei Alzenau