Mehrere Wildunfälle

Schöllkrippen: Am Donnerstag um 08.30 Uhr stieß ein Audi-Fahrer in der Krombacher Straße mit einem Reh zusammen. Das Tier wurde hierbei getötet, der Schaden an dem Pkw beträgt 5.000 Euro.

Mömbris-Dörnsteinbach: Ein BMW-Fahrer, der von Hofstätten in Richtung Dörnsteinbach fuhr, erfasste am Freitagmorgen um 05.30 Uhr ein Reh. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw im Frontbereich beschädigt (1.500 Euro).

Unfallflucht

Westerngrund: Am Donnerstagabend wurde ein Hyundai, der in der Hauptstraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Eine Zeugin hatte um 18.15 Uhr ein „Kratzgeräusch“ gehört und einen anthrazitfarbenen Pkw bemerkt, der aufgrund Gegenverkehr nach dem Hyundai einscheren musste und dann in Richtung Schneppenbach weiterfuhr. Später musste der Hyundai-Besitzer dann einen Schaden am linken Kotflügel feststellen (1.500 Euro).

Fehler beim Rangieren

Alzenau: Am Donnerstag um 17 Uhr beschädigte ein 70-jähriger Ford-Fahrer beim Rückwärtsrangieren auf einem Parkplatz in der Brentanostraße einen abgestellten Mercedes. Fazit: 1000 Euro Schaden an jedem Fahrzeug.

Alzenau-Michelbach: Im Julius-Pfister-Ring beschädigte eine 49-jährige Mercedes-Fahrerin am Donnerstagabend um 19 Uhr beim Rückwärtsfahren einen abgestellten VW. Der Schaden an den beiden Autos wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Fahrrad verschwunden

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Innerhalb der letzten Woche verschwand in Kahl ein Fahrrad im Wert von 200 Euro. Das Rad der Marke McKinley war verschlossen im Hof eines Anwesens im Ostring abgestellt.

Hinweisschild beschädigt

Schöllkrippen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte ein Unbekannter in der Laudenbacher Straße ein privates Parkplatzschild. Der Täter hatte das Schild, das auf dem Parkplatz im Bereich einer Gaststätte stand, herausgerissen und in einem unversperrten Pkw abgelegt. Der Sachschaden blieb gering.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

vd/Polizei Alzenau