Schöllkrippen: Betrunken die Polizei verständigt

Am frühen Mittwoch um 01.15 Uhr verständigte ein 32-jähriger Fiat-Fahrer die Polizei, weil er nach seinen Angaben zwischen Schöllkrippen und Blankenbach über zwei Steine auf der Fahrbahn gefahren sei. Vor Ort konnte der Mann mit seinem Auto, an dem tatsächlich der linke Vorderreifen platt war, angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahme wurde dann starker Alkoholgeruch festgestellt. Da ein Alkotest einen Wert von knapp 2 Promille ergab, folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Auffahrunfallmit zwei Verletzten und 23.000 Euro Schaden

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2305, Höhe Einmündung Burgstraße, wurden am Dienstagmorgen zwei Personen verletzt. Der Gesamtschaden summiert sich auf 23.000 Euro. Um 08.45 Uhr musste ein 67-jähriger VW-Fahrer, der in Richtung Kahl fuhr, an Einmündung zur Burgstraße anhalten, da die Ampel Rot zeigte. Eine 36-jährige Opel-Fahrerin übersah dies offenbar und fuhr ungebremst auf den VW auf. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß circa 100 Meter nach vorne geschleudert. Die Frau musste mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung in ein Krankenhaus nach Hanau gebracht werden. Der VW-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen im Halsbereich und am Arm. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

In der Zelle gelandet

Alzenau. Nachdem sie offenbar zu tief ins Glas geschaut hatten, mussten zwei Männer die Nacht in einer Zelle der Alzenauer Polizei verbringen. Zunächst war um 19.25 Uhr in einem Supermarkt in der Industriestraße ein Diebstahl gemeldet worden. Dort hatte ein 27-jähriger Mann zwei Obstbäumchen (Wert 20 Euro) aus dem Außenbereich entwendet. Der Täter flüchtete in Begleitung von drei weiteren Personen zu Fuß. Die Gruppe konnte wenig später von zwei Streifen in der Nähe angehalten und kontrolliert werden. Die zwei gestohlenen Obstbäumchen wurden sichergestellt und an den Eigentümer ausgehändigt. Nach Aufnahme durch die Polizei wollte die Gruppe angeblich ihren Heimweg antreten. Um 20.15 Uhr wurde dann eine Streitigkeit zwischen drei Personen am Kälberauer Bahnhof mitgeteilt. Bei der Überprüfung konnte dann der 27-Jährige erneut angetroffen werden. Er hatte im Laufe des Streits gegen einen Pkw getreten und diesen an der Fahrertür beschädigt (100 Euro). Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Auch einer seiner Begleiter, ein 37-jähriger Mann, war mit über 2 Promille stark alkoholisiert. Da beide absolut uneinsichtig waren und sich aggressiv verhielten, wurden sie zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Sie mussten ihren Rausch in den Zellen der Alzenauer Polizei ausschlafen.

Polizei Alzenau