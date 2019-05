Schlägerei in Karlsteiner Gaststätte

Die beiden Kontrahenten gingen aufeinander los, wobei sie sich aber jeweils letztendlich nur leicht verletzten.

Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein Unfall verursacht

Alzenau-Wasserlos. Am frühen Sonntagmorgen kam ein 30-Jähriger Opel-Fahrer in der Bezirksstraße in Alzenau-Wasserlos nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal auf einen am Straßenrand geparkten Pkw. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den wiederum dahinter befindlichen Pkw geschoben, wobei auch an diesem Sachschaden entstand. Wie sich herausstellte, stand der junge Mann unter Alkoholeinfluss und besitzt zudem gar keinen Führerschein. Der Alkoholvortest ergab einen Wert von etwa 1 Promille. Ihm wurde daher im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Anschließend konnte der junge Mann seinen Heimweg zu Fuß fortsetzen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 13000 Euro geschätzt.

mm/Polizei Alzenau