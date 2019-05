Müll in Westerngrund entsorgt und dann noch betrunken

Am 10.05.19, gegen 17.30 Uhr, sollte ein 31-jähriger Westerngründer wegen einer Ordnungswidrigkeit angehört werden. Der Westerngründer konnte dann fahrend angetroffen werden. Da er deutlich nach Alkohol roch und ein Alkotest einen Wert von 1,2 Promille ergab, mußte er sich einer Blutentnahme unterziehen. Den Westerngründer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bremsenden Vordermann zu spät erkannt

Karlstein-Dettingen, Lks. Aschaffenburg. Am 10.05.2019, gegen 10.00 Uhr, erkannte ein 69-jähriger Karlsteiner, der auf der Frankenstraße mit seinem Opel Vivaro fuhr, zu spät, daß der vor ihm fahrende 31-jährige Kleinostheimer mit seinem VW Passat verkehrsbedingt anhalten mußte und fuhr hinten auf. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.500.- Euro. Pkw angefahren und geflüchtet

Kahl am Main, Lks. Aschaffenburg. Am 10.05.2019, zwischen 08.00 Uhr und 13.30 Uhr, parkte ein Großkrotzenburger seinen Seat Ibiza in der Hanauer Landstraße 4 auf einem öffentlichen Parkplatz. Der Pkw wurde vermutlich beim Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer an der Fahrertür angefahren. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

Säge von Baustelle in Alzenau gestohlen

Alzenau, Lks. Aschaffenburg. Zwischen dem 08.05.19, 16.20 Uhr und dem 09.05.2019, 07.30 Uhr, wurde von einer Baustelle in der Wilmundsheimer Straße eine Kappsäge entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 1.400.- Euro.

