Ein 31-jähriger Mann fuhr um 23 Uhr mit einem Kastenwagen auf der Florianstraße, wobei er nach links abkam und gegen einen ordnungsgemäß geparkten Kia fuhr. Der Kia wurde durch die Wucht des Anstoßes gegen einen Gartenzaun geschleudert. Der Transporter fuhr dann weiter durch einen Vorgarten, über die Straße Am Hirtenberg und kam schließlich zwischen zwei Bäumen einer Pferdekoppel zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht unerheblich alkoholisiert war. Nachdem ein Alkotest einen Wert von 1,92 Promille ergab, folgte die obligatorische Blutentnahme. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Wegen Gegenverkehr im Graben gelandet: Mömbris-Kaltenberg

Da sie dem Gegenverkehr ausweichen musste, landete eine junge Auto-Fahrerin am Donnerstagabend im Graben. Die 19-jährige Frau fuhr mit ihrem Ford um 19.30 Uhr von Blankenbach in Richtung Kaltenberg. In einer Rechtskurve kam ihr nach ihren Angaben ein Auto auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermieden, wich sie nach rechts aus und kam dadurch aufs Bankett. Sie lenkte dagegen, wodurch sich ihr Fahrzeug leicht drehte, über die Gegenfahrbahn schleuderte und schließlich im linken Graben landete. Das entgegenkommende Auto, von dem nichts weiteres bekannt ist, suchte das Weite, ohne sich um den Unfall zu kümmern. An dem Ford entstand ein Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Zu schnell bei Regen: Alzenau-Albstadt

Nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall bei Albstadt. Am Donnerstag um 18.15 Uhr fuhr ein 43-jähriger Seat-Fahrer von Michelbach in Richtung Albstadt. In einer Rechtskurve kam er auf der regennassen Straße nach rechts von der Fahrbahn an und prallte gegen die dortige Leitplanke. Der Schaden am Auto und der Leitplanke summiert sich auf 2.500 Euro.

Auffahrunfall: Alzenau-Wasserlos

Am Donnerstag um 06.30 Uhr kam es in der Straße Am Schloßberg zu einem Auffahrunfall. Um 06.30 Uhr war ein 45-jähriger Toyota-Fahrer auf einen Renault aufgefahren, dessen Fahrer verkehrsbedingt halten musste. Der Schaden blieb mit 750 Euro relativ gering.

Unfallflucht - Zeugen gesucht: Kahl

In der Hanauer Landstraße ereignete sich am Donnerstagmorgen eine Unfallflucht. Um kurz nach 7 Uhr war ein schwarzer BMW beim Ausparken mit seinem Heck gegen die Fahrertür eines geparkten Hyundai gefahren. Der BMW-Fahrer fuhr allerdings weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Bei dem flüchtigen BMW soll es sich nach Angaben eines Zeugen um einen schwarzen SUV mit dem Teilkennzeichen AB-DH gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel.

Polizei Alzenau/red