Streit eskaliert in Kahl - Mann schlägt mit Gummihammer zu

Ein 35-jähriger Mann hatte gegen 07.30 Uhr im Bereich der Hanauer Landstraße einen 36-jährigen Bauarbeiter angesprochen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den beiden Männern, das offenbar eskalierte. Der 35-Jährige ging dann aus bisher nicht bekannten Gründen auf den 36-jährigen Mann los und versuchte ihn mit einem Hammer zu schlagen. Dieser konnte den Schlag mit seiner Hand abwehren, so dass er nur leichte Verletzungen erlitt. Ein Zeuge trennte dann die beiden Männer und der Täter, der namentlich bekannt ist, flüchtete mit seinem Auto. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Tatwerkzeug um einen Gummihammer gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Auto nicht versichert: Kahl

Am Mittwoch um kurz nach Mitternacht kontrollierte eine Streife einen Opel wegen eines defekten Lichts in der Auestraße. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass für das Auto kein Versicherungsschutz bestand. Er wurde deshalb entstempelt. Auf den 45-jährigen Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.

Unfallflucht: Mömbris-Niedersteinbach

Am Dienstag um 15.30 Uhr wurde in der Alzenauer Straße ein Audi angefahren. Der Verursacher flüchtete. Eine 29-jährige Frau hatte ihren Audi dort kurzfristig abgestellt. Wenig später stellte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugfront fest.

Unfallflucht schnell geklärt: Alzenau

Eine Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen In den Mühlgärten ereignete, konnte schnell geklärt werden. Zwischen 07.30 und 10.45 Uhr war ein VW auf einem Parkplatz angefahren worden. Dabei entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Als Verursacherin konnte eine 23-jährige Opel-Fahrerin ermittelt werden.

Vorfahrtsunfall: Alzenau

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung Dieselstraße/Hanauer Straße entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von 10.000 Euro. Um kurz vor 14 Uhr wollte ein 38-jähriger Ford-Mondeo-Fahrer von der Dieselstraße nach rechts in die Hanauer Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten Ford Fiesta eines 58-jährigen Mannes. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau