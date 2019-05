So viel Aufrichtigkeit - eigentlich selbstverständlich, aber doch besonders

Die Fahrerin eines Pkw BMW befuhr zu dieser Zeit die Hauptstraße in Richtung Hohler Chaussee, als sie mit ihrer rechten Fahrzeugseite an diesem geparkten Fahrzeug hängen blieb. Da sie zunächst keinen Schaden feststellte, fuhr die Verursacherin weiter. Nachdem ihr zu Hause doch ein Eigenschaden auffiel, fuhr sie erneut an der Unfallstelle vorbei. Mittlerweile war der geparkte Pkw aber bereits entfernt. Es ist anzunehmen, dass auch an diesem Fahrzeug ein Unfallschaden entstanden ist.

Verkehrsgeschehen

Betrunken am Steuer

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 23.30 Uhr in der Frankenstraße, konnte bei dem Fahrer eines Pkw Hyundai Alkoholgeruch festgestellt werden. Da ein freiwilliger Alkoholtest einen Wert von 1,4 Promille ergab, musste sich der 35-jährige Fahrzeuglenker einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Kriminalitätsgeschehen

Spargel ohne Erlaubnis verkauft

Karlstein a. M., Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag gegen 17.15 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung einen Obst- und Gemüseverkäufer, der seinen Stand an der Staatsstraße in Großwelzheim aufgebaut hatte. Hier stellte sich heraus, dass der 45-jährige Mann nicht die erforderliche Erlaubnis besaß. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.