Zu schnell in Kurve - Motorradfahrer bei Alzenau schwer verletzt

Gegen 15.45 Uhr kam er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, schlitterte noch einige Meter über die Gegenfahrbahn und kam anschließend im dortigen Grünstreifen zum Liegen. Der Motorradfahrer zog sich durch den Unfall eine offene Sprunggelenksfraktur zu und wurde nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. An seinem Kraftrad Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR, dieses musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurde noch ein Leitpfosten beschädigt. Die Feuerwehr Michelbach leitete den Verkehr für die Dauer der Unfallaufnahme um und reinigte die Fahrbahn.

Wildunfall mit Rehen

Schöllkrippen-Hofstädten. Am Freitagabend befuhr ein 40jähriger Fahrer eines Pkw Citroen die Staatsstraße 2306 von Schneppenbach in Richtung Hofstädten, als zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Es kam zu Frontalzusammenstoß, anschließend liefen die Rehe weiter. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt (ca. 1500 EUR).

Wiederholungstäter beim Ladendiebstahl erwischt

Schöllkrippen. Auf frischer Tat ertappt wurde am Freitagmittag gegen 14.00 Uhr ein 21jähriger Ladendieb, welcher Lebensmittel und Bekleidung in einem Verbrauchermarkt in der Aschaffenburger Straße entwendet hatte. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Langfinger bereits einige Tage zuvor in der gleichen Filiale mehrere Bekleidungsstücke gestohlen hatte. Der Gesamtbeuteschaden der beiden Taten beläuft sich auf ca. 150 EUR.

Pkw mutwillig beschädigt

Karlstein a. Main. In der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag wurde in der Bachstraße ein im Hof vor einer Garage abgestellter Pkw Opel durch einen bislang unbekannten Täter mutwillig auf der Beifahrerseite zerkratzt, wodurch ein Schaden von ca. 1000 EUR entstanden ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu der geschilderten Straftat machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

PI Alzenau/nico