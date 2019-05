Verkehrsunfall auf Parkplatz in Schöllkrippen

Um 15.45 Uhr fuhr der 66-jährige Fahrer eines VW rückwärts von einem Parkplatz und touchierte dabei den vorbeifahrenden Daimler einer 47-jährigen Frau. Dabei wurde der Daimler an der Beifahrertür beschädigt, der VW blieb unbeschädigt.

Wildunfall: Mömbris

Am Freitag am kurz nach Mitternacht erfasste ein Peugeot-Fahrer, der von Mömbris in Richtung Heimbacher Mühle fuhr, ein Reh. Das Auto wurde dabei im Frontbereich beschädigt.

Parkplatzrempler: Karlstein-Dettingen

Ein 53-jähriger Ford-Fahrer beschädigte am Donnerstag um 16.30 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke in der Hahnenkammstraße einen abgestellten BMW. Fazit: 2000 Euro Gesamtschaden.

Auto mutwillig beschädigt: Karlstein-Dettingen

Bereits am Donnerstag letzter Woche wurde in Dettingen An der Pfingstweide ein VW mutwillig am Heck zerkratzt. Das Auto war dort zwischen 13.30 und 23 Uhr abgestellt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

