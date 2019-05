Vorfahrtsverstoß in Alzenau: 4.500 Euro Schaden

Am 30.04.2019 gegen 11.40 Uhr befuhr eine 54jährige Karlsteinerin mit ihrem Pkw Suzuki die Straße im Setzling und wollte nach links in die Alzenauer Straße abbbiegen. Hierbei übersah sie eine 50jährige vorfahrtsberechtigte Alzenauerin, die mit ihrem Opel auf der Alzenauer Straße fuhr und es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.500.- Euro

Zu schnell in die Kurve

Alzenau, Lks. Aschaffenburg. Am 30.04.2019 gegen 13.45 Uhr fuhr ein 48jähriger Mainhausener mit seinem fabrikneuen BMW Motorrad, die Mömbriser Straße von Hörstein (Hohler Chausee) kommend. Bereits in der ersten scharfen Rechtskurve schätzte er seine Geschwindigkeit mit dem noch feuchten Straßenbelag falsch ein, schleuderte und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Kradfahrer verletzte sich leicht am rechten Handgelenk. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500.- Euro.

Zu viel Alkohol getrunken

Alzenau, Lks. Aschaffenburg. Am 30.04.2019 gegen 21.40 Uhr wurde ein 51jähriger Mömbriser, mit seinem Opel in Alzenau, Siemensstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert in Höhe von 1,36 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und der Mömbriser nach erfolgter Blutentnahme entlassen. Den Mömbriser erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Zwei Wildunfälle

Geiselbach, Lks Aschaffenburg. Am 30.04.19 gegen 22.55 Uhr erfaßte ein 27jähriger Geiselbacher auf der St2306 mit seinem BMW ein querendes Reh. Das Reh verendete noch vor Ort. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro

Mömbris, Lks. Aschaffenburg. Ein 68jähriger Schöllkrippener fuhr am 30.04.2019 gegen 05.30 Uhr auf der Staatsstraße 2305 von Kaltenberg kommend Richtung Schimborn. Der Schöllkrippener konnte mit seinem Pkw nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit einem querenden Reh zusammen. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. An dem Mitsubishi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000.- Euro.

mci / Quelle: Polizei Alzenau