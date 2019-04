Beim Abbiegen Leichtkraftrad übersehen: 17-Jährige in Alzenau-Michelbach verletzt

Der Fahrer des Pkw VW befuhr am Montag gegen 17.45 Uhr die Schloßstraße und wollte nach links in den Streuweg einbiegen. Hierbei übersah er die entgegenkommende Unfallbeteiligte. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin wurde auf den Asphalt geschleudert und leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro. Durch die Feuerwehr Michelbach wurde die Unfallörtlichkeit abgesperrt und auslaufende Betriebsstoffe gebunden.

mci / Quelle: Polizei Alzenau