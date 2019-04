Kahl. Der Mann wollte gegen 19.30 Uhr sein Garagendach reparieren. Dieses war durch den Sturm am vergangenen Donnerstag beschädigt worden. Der Mann stürzte während der Reparaturarbeiten durch ein Loch auf den Boden. Dabei zog er sich nach ersten Erkenntnissen schwere Kopfverletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Frankfurt geflogen.

Spiegelberührung

Schöllkrippen. Bei einem Verkehrsunfall in der Laudenbacher Straße entstand am Sonntagnachmittag ein Schaden von knapp 150 Euro. Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 17 Uhr mit seinem rechten Außenspiegel am linken Außenspiegel eines geparkten Opel hängen geblieben.

Streitigkeit eskaliert

Kahl. Am Sonntagmorgen kam es in der Alzenauer Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Um 10 Uhr hatte ein 55-jähriger Mann seinen Pkw in der Alzenauer Straße geparkt. Dabei fuhr er nach Angaben einer Zeugin knapp an einem 13-jährigen Buben vorbei. Der 43-jährige Vater des Jungen stellte daraufhin den Fahrer zur Rede, worauf es zu einem Streit zwischen den zwei Männern kam. Dieser eskalierte derart, dass die Polizei nun gegen beide Männer wegen diverser Delikte ermittelt.

Polizeiinspektion Alzenau