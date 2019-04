Ausgebüxt: Kühe auf Erkundungstour im Spessart

In der Nacht von Samstag auf Sonntag teilten Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Alzenau, unter anderem auf der Kreisstraße AB 19, mehrere freilaufende Kühe mit. Diese waren aus ihrer Weide ausgebrochen und befanden sich auf dem Weg in Richtung des sogenannten "Engländers". Zusammen mit dem Tierhalter gelang es den Großteil der Rinder wieder einzufangen, allerdings befinden sich noch ca. 4 - 6 Rinder im Spessart auf "Erkundungstour". Durch die Straßenbaubehörde wurden deshalb Warnschilder und eine Geschwindigkeitsbegrenzung für den relevanten Bereich angebracht.

Verkehrsteilnehmer oder Wanderer, die die Kühe feststellen, werden gebeten die Polizeiinspektion Alzenau unter 06023-944-0 zu verständigen.

Zu schnell und alkoholisiert am Steuer

Alzenau. Am Samstagmorgen überschritt ein 56-jähriger Autofahrer, aus dem Landkreis Aschaffenburg, auf der ST2443 bei Hörstein, die zulässige Höchstgeschwindigkeit und wurde deshalb durch Beamte der Polizei Alzenau kontrolliert. Hierbei wurde Alkoholgeruch und ein Promillewert von über 0,5 festgestellt. Den Fahrer erwartet nun nicht nur für die Geschwindigkeitsüberschreitung eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige, sondern auch für das Fahren unter Alkoholeinfluss.

Aus dem Kreisel geschleudert

Schimborn. Am Samstag, gegen 12:30 Uhr, geriet der Fahrer eines Mercedes beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Schimborn (ST2305), in Fahrtrichtung Schöllkrippen, aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn und über acht Jahre alten Reifen ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto einer 62- jährigen Dame aus dem Landkreis Aschaffenburg.

Bei dem Zusammenstoß wurde diese leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Unfall im Begegnungsverkehr

Schimborn. In der Daxbergstraße kam es zu einem seitlich versetzten Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Nach jetzigen Erkenntnissen gerieten beide Verkehrsteilnehmer in der engen Straße zu weit in die Fahrbahnmitte und kollidierten. Es wurde niemand verletzt, die beiden Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

Schrottdiebstahl

Karlstein. Am Samstag in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter zwei zur Entsorgung bereitgestellte Heizkörper aus einem Garten in der Schillerstraße in Dettingen.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Alzenau 06023- 944-0 zu melden.

Polizeiinspektion Alzenau