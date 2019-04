Audi-Fahrer schrammt Chevrolet in Dettingen und flüchtet

Am Freitagnachmittag, gegen 16:21 Uhr kam es in Dettingen in der Hanauer Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei missachtete der Fahrer eines dunklen Audi beim Einbiegen in die Hanauer Landstraße die Vorfahrt eines 24-jährigen Fahrzeugführers, der mit seinem Chevrolet die Hanauer Landstraße befuhr. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver kam es zu einem Kontakt beider Fahrzeuge. Während der 24-jährige an der Unfallstelle anhielt, fuhr der Fahrer des Audi davon. Der Unfallbeteiligte Audi konnte in der Folge an der Halteradresse festgestellt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer zum Tatzeitpunkt laufen.

Fahrraddieb gescheitert

Kahl a.Main, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Mittwoch, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 19:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter ein am Bahnhof Kahl a.Main an einem Geländer festgekettetes Fahrrad der Marke Winora zu entwenden. Hierbei scheiterte der Täter aber an dem hochwertigen Kettenschloss mit dem das Fahrrad am Geländer festgekettet war. Durch die Versuche des Täters das Schloss aufzuhebeln entstanden an dem Fahrrad Kratzer und Dellen im Rahmen.

