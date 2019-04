Achsbruch nach Unfall - BMW schleudert in geparkten Bus

Gegen 20.20 Uhr am Dienstagabend scherte eine 59jährige BMW-Fahrerin in der Großlaudenbacher Straße beim Vorbeifahren an einem geparkten Ford zu früh wieder nach rechts ein und blieb prompt mit ihrem rechten hinteren Radkasten an dessen vorderen linken Kotflügel hängen. Dabei war der Anstoß so heftig, dass die hintere Achse des BMW brach, dieser dadurch unkontrollierbar wurde und in der Folge noch gegen einen stehenden Omnibus prallte. Verletzt wurde hierdurch zum Glück niemand, der Sachschaden beläuft sich hingegen auf einen Betrag in deutlich fünfstelligen Bereich.

Unfallfahrer in Schöllkrippen kümmern sich nur um eigenen Schaden

Schöllkrippen, Lkrs. Aschaffenburg. Am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr stieß ein 5er BMW in der Vormwalder Straße bei einem Wendemanöver rückwärts gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw-Anhänger. Danach stiegen auf der Fahrerseite ein Mann und auf der Beifahrerseite eine Frau aus dem BMW aus und besahen sich das Malheur. Als der Besitzer des Anhängers, der den Anstoßknall gehört hatte, hinzukam, meinte die Frau nur, dass am Anhänger kein Schaden entstanden sei, hinterließ nach Aufforderung widerwillig ihre Telefonnummer und fuhr mit ihrem Partner davon. Am Anhänger wurde bei einer genaueren Nachschau aber sehr wohl ein Schaden festgestellt, wenn dieser auch eher als gering anzusehen ist. Da das Kennzeichen des BMW bekannt ist, dürfte der Fahrer zu ermitteln sein.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau