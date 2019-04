Alkoholisiert auf dem Motorrad unterwegs

Am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr wurde in der Industriestraße ein 49-jähriger Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da ein bei ihm aufgrund Alkoholgeruchs durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,66 Promille ergab, erwartet den Mann nun ein Bußgeld von 500 Euro, ein Fahrverbot von einem Monat sowie ein Eintrag von zwei Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

An Engstelle entgegenkommenden Radfahrer von Fahrbahn gedrängt

Westerngrund-Huckelheim. Gegen 18 Uhr am Ostermontag fuhr ein Auto in der Bayernstraße an mehreren am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbei. Dabei fuhr er jedoch so weit links, dass er einen ihm entgegenkommenden und in Richtung Ortsmitte fahrenden Radfahrer aufgrund Platzmangels nach rechts von der Fahrbahn abdrängte. Dieser kam prompt zu Sturz, zog sich aber glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu. Der Autofahrer hingegen setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Gelnhausen fort. Zu einer Berührung zwischen Beiden war es nicht gekommen.

Wer zu dem Flüchtigen sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).