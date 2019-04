Alzenau-Michelbach: Zu schnell mit Motorrad unterwegs

Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Aprilla die Staatsstraße 3202 von Michelbach kommend in Fahrtrichtung Albstadt. Hierbei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der 17jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An Leichtkraftrad und Leitplanke entstand Sachschaden.

Blumen vom Grab geklaut

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bereits in der Zeit von Donnerstag 12:00 Uhr bis Samstag, 19:00 Uhr kam es auf dem Friedhof Am Kirchberg in Alzenau zu einem Diebstahl. Ein 80jähriger Mann hatte am Donnerstag vier blaue Glockenblumen auf dem Grab seiner Mutter gepflanzt. Als er am Samstag zum Blumengießen ans Grab kam, stellte er fest dass die frisch gepflanzten Blumen durch einen unbekannten Täter ausgegraben und entwendet worden waren.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

mci / Quelle: Polizei Alzenau