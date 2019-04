11-jähriger Radfahrer bei Unfall in Sommerkahl verletzt

Der Radfahrer trug einen Helm, wodurch es trotz eines Aufpralls mit dem Kopf an der Windschutzscheibe nach ersten Erkenntnissen zu keinen schwerwiegenderen Verletzungen kam. Der 11jährige wurde vorsorglich vom BRK in die Kinderklinik nach Aschaffenburg verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Polizei Alzenau/mkl