Auto erst an- und dann weggefahren

Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Faltdach von Cabriolet beschädigt

Mömbris-Strötzbach: In der Nacht zum Dienstag wurde an einem in der Womburgstraße geparkten Opel Astra Cabriolet das Faltdach mutwillig beschädigt. Sachschaden: über 4.000 Euro.

Wer zu den geschilderten Straftaten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

vd/Polizei Alzenau