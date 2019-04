Feuerwehreinsatz: Opa macht Lagerfeuer für Enkel

Als sie dabei ein Lagerfeuer entfachten, was bei einem vorherigen Ausflug auch prima geklappt hatte, geriet dieses leider etwas außer Kontrolle und setzte unter anderem einen größeren und bereits trockenen Baumstamm in Brand, so dass letztendlich die Feuerwehr Alzenau anrücken und das Feuer löschen musste. Eine Gefährdung für Personen bestand zu keiner Zeit.

Polizei Alzenau/red