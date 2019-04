Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten

Gegen Mitternacht befuhr ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem VW in Niedersteinbach die Alzenauer Straße in Fahrtrichtung Mömbris, als er im Auslauf einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet, sich drehte und an einer Böschung zum Stehen kam. An dem Pkw wurde der Unterboden und der Auspuff beschädigt (ca. 500 EUR).

Hausecke angefahren und geflüchtet

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Freitagmittag, 13.00 Uhr bis Samstagmittag, 13.00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus einer Parkplatzeinfahrt eines Frisörsalons in der Spessartstraße aus und stieß hierbei an die dortige Hausecke, wodurch ein Schaden von ca. 1000 EUR entstand. Der Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Pkw angefahren und abgehauen - Verursacherin ermittelt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Schnell geklärt wurde aufgrund eines aufmerksamen Zeugen eine Unfallflucht, welche sich am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Brentanostraße ereignete. Dieser konnte beobachten, wie ein VW Golf an einen dort geparkten Pkw Audi fuhr und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeuges, weshalb die verantwortliche, 71jährige Fahrzeugführerin und ihr Pkw kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift angetroffen und somit ermittelt werden konnte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Beim Ausfahren Pkw beschädigt

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Beim Ausparken beschädigt hat am Samstagmorgen ein 37jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes einen in der Schloßstraße geparkten Pkw VW. An beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt 3000 EUR.

Motorsense aus Geräteschuppen entwendet

Karlstein a. Main, Lkr. Aschaffenburg. Ein bislang unbekannter Täter zwickte im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag das Vorhängeschloss eines Geräteschuppens am Tennisheim auf. Aus dem Gerätschuppen wurde eine Motorsense im Wert von 500 EUR entwendet, die im angrenzenden Wald wieder aufgefunden wurde. Der Täter hatte es offensichtlich nur auf den Motor abgesehen, da dieser fehlte.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Alzenau