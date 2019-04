Lastwagen schrammt Skoda in Michelbach

Bei einem Verkehrsunfall an der sog. Michelbacher-Kreuzung entstand am Freitagmorgen ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Gegen 7:10 Uhr fuhr eine 34-jährige Fahrerin eines Skoda in Richtung Alzenau. Bei der zweispurigen Verkehrsführung wollte sie auf der linken Spur einen Lastwagen passieren, was jedoch aufgrund des Verkehrsaufkommens misslang und deshalb die Skoda-Fahrerin stoppen musste. Im weiteren Verlauf kam es zu einer seitlichen Berührung mit dem Lkw des 45-jährigen Fahrers.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau zu melden.

Gartenzaun in Wasserlos beschädigt und geflüchtet

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Im Zeitraum 05.04.19 bis 11.04.19 wurde in der Cranachstraße ein Gartenzaun aus Metall beschädigt. Der Führer des Pkw entfernte sich ohne den Schaden zu melden. Das betroffene Anwesen befindet sich im Kurvenbereich zur Holbeinstraße. Der Schaden am eingedrückten Zaunelement wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Auto in Schöllkrippen zerkratzt

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag, 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr, wurde in der Oberen Schulstraße im Bereich der Mittelschule von einer unbekannten Person ein geparkter Pkw auf der rechten Seite zerkratzt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau