Zeuge beobachtet Unfallflucht in Kahl

Die Renault-Fahrerin fuhr dann weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Aufgrund der Angaben des Zeugen sollte die flüchtige Fahrerin zu ermitteln sein.

Beim Einfahren Opel übersehen

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Aschaffenburger Straße entstand am Mittwochmorgen ein Schaden von 2.000 Euro. Um 10.45 Uhr wollte eine 75-jährige VW-Fahrerin aus einer unübersichtlichen Einfahrt auf die Aschaffenburger Straße fahren. Dabei übersah sie den Opel einer 57-jährigen Frau, die auf der Aschaffenburger Straße fuhr. Dies konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem VW in die Fahrerseite. Beide Fahrerinnen blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Parkplatzrempler

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Eine 27-jähriger Mazda-Fahrerin streifte am Mittwoch um 08.30 Uhr beim Rangieren auf dem Parkplatz des Krankenhauses einen geparkten Opel. Der Sachschaden blieb dabei mit 750 Euro relativ gering.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau