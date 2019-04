Dachziegel aus Alzenauer Hofraum geklaut

Bereits am Donnerstag letzter Woche wurden 10 Dachziegel aus einem Hofraum in der Brentanostraße entwendet. Ein Zeuge hatte um 6 Uhr beobachtet, wie die Dachziegel in einen weißen Sprinter mit MKK-Kennzeichen geladen wurden. Die Alzenauer Polizei ermittelt nun gegen den Halter des Sprinters wegen Diebstahls.

In der Leitplanke gelandet

Kahl. Am Dienstagabend landete ein Dodge-Fahrer an der Anschlussstelle Alzenau-Nord in der Leitpanke. Der 30-jährige Mann verließ gegen 20.30 Uhr die A 45 von Hanau kommend an der Anschlussstelle Alzenau Nord und wollte in Richtung Alzenau weiterfahren. Im Abfahrtsbereich drehte sich der Dodge aufgrund eines Fahrfehlers leicht nach rechts und der touchierte mit geringer Geschwindigkeit die Leitpanke. Das Auto wurde im Frontbereich zerkratzt . Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Die Leitplanke blieb unbeschädigt.

Mit Waschbär zusammengestoßen

Kleinostheim. Am Dienstag um 7 Uhr erfasste eine Skoda-Fahrerin zwischen Karlstein und Kleinostheim einen Waschbären. Der Skoda wurde bei dem Zusammenstoß im Frontbereich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Polizeiinspektion Alzenau