Bei dem „Bachmichel“ handelt es sich um eine symbolträchtige Statue aus Sandstein. Der Täter schlug den Kopf der Statue ab und ließ ihn verschwinden. Der angerichtete Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Rollstuhlfahrer kippt um

Alzenau. Bei einem Verkehrsunfall in der Hanauer Straße wurde am Montagmorgen ein 78-jähriger Mann leicht verletzt. Der Rentner fuhr um 10.45 Uhr mit seiner dreirädrigen elektrischen Mobilitätshilfe auf dem Fuß- und Radweg zwischen Königsberger und Hanauer Straße. Beim Einfahren nach rechts auf die Hanauer Straße blieb er an dem erhöhten Bordstein hängen und kippte mit dem Dreirad auf die Straße. Der Mann erlitt bei dem Sturz diverse Prellungen und Schürfwunden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Wasserlos.

Fehler beim Ausfahren

Alzenau. Eine 57-jährige Auto-Fahrerin wollte am Montagmorgen gegen 11 Uhr in der Gunkelsrainstraße rückwärts aus einer Hofeinfahrt fahren. Dabei übersah sie offenbar einen abgestellten BMW, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4.500 Euro.

Sand gestohlen

Alzenau. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Montagabend gegen 19 Uhr, wie ein Mann und eine Frau aus der Sandgrube in der Industriestraße mehrere Eimer Sand entwendeten. Den Sand transportierten sie mit einem Auto ab. Das Fahrzeug konnte von einer Streife wenig später angetroffen und kontrolliert werden. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Insassen, eine 65-jährige Frau und ihren 33-jährigen Sohn wegen Diebstahls.

Stark alkoholisierter 15-Jähriger schlägt 13-Jährigen

Karlstein-Großwelzheim. Am Montagabend kam es in der Straße Am Leinritt zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der Alkohol offenbar eine große Rolle spielte. Ein 13-jähriger Schüler hielt sich dort um 20 Uhr in Begleitung von zwei Freunden auf. Als ihnen ein 15-jähriger Jugendlicher begegnete, ging dieser unvermittelt auf den 13-Jährigen los und schlug ihm ins Gesicht. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen. Bei der Aufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Schläger mit knapp 1,8 Promille erheblich alkoholisiert war. Er wurde an seine Mutter übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Einbruch in Wasserlos

Alzenau-Wasserlos. Am Montagnachmittag brach ein Unbekannter in ein Monteurszimmer in der Hahnenkammstraße ein. Eine junge Frau, die sich in dem als Pension genutzten Anwesen befand, hatte um kurz vor 15 Uhr einen Schlag gehört. Kurze Zeit später bemerkte sie dann, dass die Zimmertür einer Monteurswohnung offenstand. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Zimmertür offenbar aufgebrochen worden war. Der Täter erbeutete nach ersten Erkenntnissen eine Armbanduhr im Wert von 120 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen blieb erfolglos.

Polizei Alzenau/red