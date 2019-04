Dettingen: Polo-Fahrer übersieht Biker - verletzt ins Krankenhaus

Ein 72-jähriger Polo-Fahrer wollte mit seinem Wagen von der Hanauer Straße nach links in eine Einfahrt abbiegen. Anstatt direkt nach links in die Einfahrt abzubiegen, hielt der Mann aber zuerst am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht an. Als er dann nach links abbog übersah er einen von hinten herannahenden 73-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer prallte in die Seite des Pkw. Hierbei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An Pkw und Motorrad entstand zudem nicht unerheblicher Sachschaden. Zur Absicherung der Unfallstelle und Verkehrsleitung war die Feuerwehr Karlstein mit 10 Mann im Einsatz.

Geparkten Pkw angefahren

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Freitagabend, 21:30 Uhr bis Samstagmittag, 12:00 Uhr wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand im Auerpfad in Wasserlos geparkter Pkw Ford Fiesta von einem vorbeifahrenden anderen Fahrzeug gestreift und dadurch im Bereich der Fahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Mandarinenbaum entwendet

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagmorgen, gegen 10:25 Uhr wurde durch Mitarbeiter eines Baumarktes in der Dieselstraße beobachtet, wie ein 34jähriger Mann einen Mandarinenbaum, welcher im Außenbereich des Baumarktes stand, in seinen Pkw lud und davonfuhr ohne den Baum zu bezahlen. Es gelang den Mitarbeitern noch den Mann mit seinem Pkw beim davonfahren zu fotografieren.

Der flüchtige Dieb konnte daraufhin durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er behauptete nur vergessen zu haben, dass er die Ware noch bezahlen muss. Der entwendete Mandarinenbaum im Wert von 40 Euro wurde sichergestellt.

