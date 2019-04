Fast 40.000 Euro Schaden nach Einbruch

Zwischen 17:00 und 22:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine rückwärtige Kellertüre in ein Einfamilienhaus in der Hanauer Straße ein. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen in sämtlichen Stockwerken und konnten im Anschluss mit Beute in Form von hochwertigen Handtaschen, Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 38.000 Euro entkommen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter 06021/857-1732 zu melden.

vd/Polizei Unterfranken