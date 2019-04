Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Während eine hinter ihr fahrende Golf-Fahrerin ebenfalls anhielt bemerkte ein nachfolgender, 59-jähriger Fahrer eines BMW, die haltenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs auf. Durch den Aufprall wurde der Golf noch auf den Skoda geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Unfallflucht

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Vermutlich durch einen rangierenden Lkw wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Mauerabdeckung in der Aschaffenburger Straße beschädigt. An der Mauer entstand ein geringer Sachschaden. Der Fahrer/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zur vorliegenden Unfallflucht machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Unaufmerksam beim Rückwärtsfahren

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagmittag übersah ein 82jähriger Opel-Fahrer, beim Rückwärtsfahren im Schlossbruch, eine 45-jährige Pkw-Fahrerin, die seitlich hinter ihm stand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Streifschaden in Höhe von jeweils ca. 800 Euro.

Auffahrunfall

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg: Ein weiterer Unfall ereignete sich am Freitag, gegen 14.00 Uhr, in der Industriestraße in Alzenau, als ein 23-jähriger Pkw-Fahrer eine 31-jährige BMW-Fahrerin übersah, die an einer Lichtzeichenlage verkehrsbedingt halten musste. Durch das Auffahren auf das Heck entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

vd/Polizei Alzenau