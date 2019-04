Schöllkrippen: Rentner bestohlen

Der Mann erledigte zwischen 14.30 und 15.00 Uhr seine Einkäufe. Beim Bezahlen musste er dann feststellen, dass sein Geldbeutel, den er in der Jackentasche stecken hatte, spurlos verschwunden war.

Vorfahrtsunfall: Mömbris

Bei einem Vorfahrtsunfall am Kreisverkehr Johannesberger Straße/Frankenstraße entstand am Donnerstagmittag ein Schaden von 6000 Euro. Um kurz nach 12 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mitsubishi-Fahrer von der Johannesberger Straße kommend in den Kreisverkehr. Als er sich auf Höhe der Frankenstraße befand, fuhr eine 62-jährige BMW-Fahrerin in den Kreisverkehr und rammte den vorfahrtsberechtigten BMW. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Auto angefahren: Alzenau

Bereits am Dienstag zwischen 8 und 17 Uhr wurde ein Mercedes auf der linken Seite von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Mercedes war auf einem Firmenparklatz in der Siemensstraße abgestellt. Der angerichtete Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Mercedes gestreift: Alzenau-Wasserlos

Bei einem Verkehrsunfall in der Bezirksstraße entstand am Donnerstagmorgen ein Schaden von 3000 Euro. Eine 53-jährige Mitsubishi-Fahrerin hatte um 11.30 Uhr auf dem Parkplatz am Ärztehaus einen abgestellten Mercedes gestreift.

Wildunfall: Kahl

Am Donnerstagmorgen um 05.30 Uhr stieß eine Opel-Fahrerin auf der Staatsstraße 2305, Höhe Emmerichshofen, mit einem Reh zusammen. Das Auto wurde im Frontbereich beschädigt.

Fahrrad aus Kellerraum gestohlen: Schöllkrippen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendete ein Unbekannter in Schöllkrippen ein Mountainbike im Wert von 2.900 Euro. Das schwarz-rote Rad der Marke Spezialized war im unverschlossenen Kellerraum eines Anwesens in der Reuschbergstraße abgestellt.

Polizei Alzenau/red