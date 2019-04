Betriebsunfall in Alzenau: Arbeiter quetscht sich Finger

Der 56-jährige Mann wollte gegen 16 Uhr Aluminiumschnipsel von einem Gabelstapler entfernen. Die Schnipsel hatten sich beim Abladen in der Hydraulik der Gabel verfangen. Als der Mann sie mit den Fingern entfernen wollte, senkte sich die innenliegende Mechanik der Gabel automatisch ab und quetschte den rechten Zeigefinger ein. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Polizei zuieht berauschten Auto-Fahrer aus dem Verkehr

Alzenau-Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Donnerstag konnte eine Streife der Alzenauer Polizei einen jungen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, der offenbar unter Drogeneinfluss stand. Der 19-jährige VW-Fahrer war der Streife um 02.45 Uhr in Albstadt aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle waren dann erhebliche drogentypische Auffälligkeiten festzustellen. Da auch ein Urintest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Erschwerend kam hinzu, dass die Streife im Fahrzeug noch eine geringe Menge Marihuana entdeckte.

Promillefahrt in Kahl

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Für eine 42-jährige Pkw-Fahrerin war die Fahrt am Mittwochnachmittag in der Hanauer Landstraße beendet. Die Frau war mit ihrem Land Rover um 16.30 Uhr kontrolliert worden. Nachdem Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten durchgeführt, der einen Wert von 0,66 Promille ergab. Auf die Frau kommen nun ein Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld sowie 2 Punkte in Flensburg zu.

Polizei stoppt Wagen mit mit gefälschten Kennzeichen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Anschlussstelle Alzenau Nord wurde am Mittwochmorgen um 10.30 Uhr ein hochwertiger BMW X 5 mit ungarischen Kennzeichen angehalten. Bei der Überprüfung wurde dann festgestellt, dass der Pkw in Deutschland gekauft wurde, um ihn nach Ungarn auszuführen. An dem Pkw waren aber ungarische Ausfuhrkennzeichen angebracht, die gefälscht waren. Außerdem legte der 28-jährige slowakische Fahrer noch eine gefälschte grüne Versicherungskarte vor. Beifahrer war ein 38-jähriger slowakischer Mann, der als Firmeninhaber offenbar der Auftraggeber war. Da die beiden Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatten, musste sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft jeweils 900 Euro Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe bezahlen. Nachdem sie sich ordnungsgemäße Ausfuhrkennzeichen besorgt hatte, konnten sie ihren Weg fortsetzen.

Ford-Fahrerin landet bei Mömbris in der Leitplanke

Mömbris-Schimborn, Lkr. Aschaffenburg. Eine Ford-Fahrerin landete am Mittwochmorgen auf der Staatstraße zwischen Schimborn und Feldkahl in der Leitplanke. Die Frau war um 08.15 Uhr von Schimborn kommend aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die dortige Leitplanke gefahren. Der Schaden am Pkw und der Leitplanke summiert sich auf knapp 4.000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau