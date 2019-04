Kinder auf Roller fahren Mann um - Zeugen gesucht

Der 22-jährige Mann lief um 8 Uhr zu Fuß von der Unterführung des Bahnhofs kommend die Treppe in Richtung Bahnhofsvorhalle hinauf. Als er die letzte Treppenstufe erreicht hatte, kamen zwei Kinder mit Tretrollern mit hoher Geschwindigkeit um die Ecke gefahren. Ein Fahrer kollidierte mit dem Fußgänger, der daraufhin 2 - 3 Treppenstufen nach unten stürzte und auf dem Rücken landete. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen am rechten Fuß zu. Die beiden Kinder entfernten sich nach dem Zusammenstoß. Sie können wie folgt beschrieben werden: Fahrer: männlich, circa 10 - 13 Jahre alt, circa 140 cm groß, blonde Haare, schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarzer Tretroller. Begleiter: männlich, circa 10 - 13 Jahre alt, circa 145 cm groß, braune Haare, blaue Jacke, blaue Jeans, Nike-Turnschuhe, schwarzer Tretroller mit blauer Applikation am Lenker. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Unfallflucht

Geiselbach. Am Dienstag zwischen 19.45 und 20.00 Uhr wurde ein Opel, der in der Straße Am Sportplatz abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher hatte die Fahrerseite des Opels touchiert und war geflüchtet. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zu schnell - in der Leitplanke gelandet

Mömbris-Reichenbach. Offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit landete ein junger Auto-Fahrer am Dienstagmorgen bei Reichenbach in einer Leitplanke. Der 18-jährige VW-Fahrer war um 8 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und an der Leitplanke entlanggeschrammt. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Fazit: 2000 Euro Schaden am Fahrzeug und 300 Euro an der Leitplanke.

Polizei Alzenau/red