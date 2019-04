Albstadt: Auto überschlägt sich

Um 21.45 Uhr fuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer von Neuses kommend in Richtung Albstadt. In einer Rechtskurve kam er auf der leichten Gefällstrecke offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Schleudern. Der Audi kam nach rechts in den Grünstreifen und überschlug sich anschließend. Dabei erlitten sowohl der Fahrer als auch die 18-jährige Beifahrerin diverse Prellungen und Stauchungen. Sie mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Hanau gebracht werden. Das Auto hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert, er wurde abgeschleppt.

Wildunfälle

Alzenau-Hörstein. Bei zwei Wildunfällen entstand im Laufe des Sonntags ein Gesamtschaden von 3.000 Euro. Gegen 07.30 Uhr war ein Ford-Fahrer zwischen Hörstein und Hohl mit einem Reh zusammengestoßen. Das Auto wurde nicht unerheblich im Frontbereich und auf der rechten Seite beschädigt.

Mömbris-Dörnsteinbach. Um 22.30 Uhr kollidierte dann eine Opel-Fahrerin zwischen Dörnsteinbach und Hofstädten mit einem Hasen. Der Schaden an der Stoßstange blieb mit 500 Euro relativ gering.

Radfahrer stürzt ohne Fremdverschulden

Karlstein-Großwelzheim. Ein 63-jähriger Radfahrer erlitt am Sonntagnachmittag bei einem Sturz auf einem Radweg im Bereich des Kirchwegs mittelschwere Verletzungen. Der Mann war um 15 Uhr am Übergang des Radwegs auf den Kirchweg an einem Bordstein offenbar aufgrund eines Fahrfehlers von seinem Rad gestürzt. Dabei brach er sich nach ersten Erkenntnissen das linke Bein. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht.

Graffiti in Westerngrund

Westerngrund. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Straße Drehersberg mehrere Objekte mit grüner Farbe besprüht. Ein unbekannter Täter hatte die Graffitis auf einer Holzbank, einer Glasscheibe sowie der Holzvertäfelung zweier Fahrgastunterstände und an zwei Verteilerkästen hinterlassen. Der Gesamtschaden dürfte sich nach derzeitigem Stand auf mindestens 1.000 Euro summieren. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

