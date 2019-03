92-Jähriger verwechselt Gas mit Bremse und flüchtet

Der 92-Jährige rangierte zunächst rückwärtig aus dem Parkplatz einer Gaststätte. Anschließend wollte er vorwärts anfahren. Durch das Verwechseln der Pedale stieß sein Mercedes frontal gegen eine Leuchtreklametafel, sowie eine metallene Beeteinfriedung. Anschließend verließ der Unfallverursacher ohne Weiteres die Unfallörtlichkeit. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Unfall beobachten, die Polizei verständigen und folgte dem Flüchtigen bis nach Blankenbach. Dort konnte der Mercedesfahrer schließlich gestellt werden. Aufgrund eines Schadens in Höhe von ca. 3000,00 Euro am Pkw musste dieser letztlich abgeschleppt werden. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden von 5500,00 Euro.

Wildunfälle

Karlstein am Main, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr erfasste ein 37-jähriger Fahrer eines Peugeot ein Reh, welches die Lindigstraße querte. Der Sachschaden am Pkw wird auf 3000,00 Euro geschätzt.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen auf der Staatsstraße 2305, bei dem ein Sachschaden entstand. Gegen 05:30 Uhr befuhr der Fahrer eines VW die Staatsstraße 2305 in Richtung Mömbris, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Dachs kam.

Auto und Motorrad zusammengestoßen

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Ein 58-jähriger Opelfahrer fuhr am Samstagmittag in der Laudenbacher Straße an den rechten Fahrbahnrand. Als ein 34-jähriger Fahrer einer Harley-Davidson an dem Pkw vorbei fahren wollte, bog der Opelfahrer nach links in den Burgweg ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand, ersten Schätzungen zufolge, jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,00 Euro.

Autofahrer betrunken

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr wurde die Polizei verständigt, da ein offensichtlich alkoholisierter Mann soeben beobachtet wurde, wie dieser sein Kraftfahrzeug führte. Als die Beamten hinzukamen, ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille. Hierauf wurden der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Führer des Pkw erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Sachbeschädigung an einem Auto

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen wurde in der Industriestraße ein blauer Toyota im Bereich der Motorhaube sowie der Fahrerseite verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000,00 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Brand einer Fördermaschine mit hohem Sachschaden

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr kam es aufgrund eines technischen Defektes bei einer ansässigen Firma zu einem Brand einer stillstehenden Fördermaschine. Die resultierende Rauchentwicklung konnte durch einen Mitarbeiter entdeckt und gemeldet werden. Die freiwillige Feuerwehr Alzenau konnte den Brand der ca. 700.000 Euro teuren Maschine zügig bekämpfen. Es entstand dennoch ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Polizei Alzenau/kick