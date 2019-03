Polizei fasst in Kahl gesuchten Mann

Unglücklich und hinter „schwedischen Gardinen“ endete eine Verkehrskontrolle am Freitagabend gegen 23.15 Uhr für einen 31-jährigen Fahrer eines Mercedes, welcher in der Forststraße durch eine Streifenbesatzung der Alzenauer Polizei kontrolliert wurde.

Der Fahrer stand nämlich augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht der kontrollierenden Beamten. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da für den von ihm geführten Wagen kein gültiger Versicherungsschutz bestand, wurde dieser vor Ort entstempelt und der Mann zur obligatorischen Blutentnahme zur Dienststelle gebracht.

Zu allem Überfluss stellte sich bei einer eingehenden Überprüfung seiner Person heraus, dass der Mann noch mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Da er die erforderlichen Geldbeträge nicht bezahlen konnte, endete der Abend nicht mehr in Freiheit, sondern in einer Jugendvollzugsanstalt.

Radfahrerin fährt Kind in Kalhl an

Kahl a. Main, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr befuhr eine 12jährige Radfahrerin den Radweg in der Aschaffenburger Straße entgegen der erlaubten Fahrtrichtung. Hierbei übersah sie ein 5jähriges Kind, welches gerade in das Auto ihres Vaters einsteigen wollte, wodurch es zu einer Kollision kam. Durch den Aufprall wurde die 5jährige zu Boden geschleudert und erlitt eine Kopfplatzwunde sowie eine Gehirnerschütterung. Sie wurde durch das verständigte BRK zur weiteren Behandlung in eine Kinderklink verbracht.

Beim Rangieren in Karlstein Roller beschädigt

Karlstein a. Main - Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Beim Rangieren auf dem Bahnhofparkplatz beschädigte am Freitagmorgen gegen 09.10 Uhr eine 36jährige Peugeot-Fahrerin einen geparkten Roller, der dadurch umkippte. Es entstand Sachschaden von ca. 100 EUR.

Auto in Alzenau angefahren und geflüchtet - Fahrer ermittelt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr konnte eine aufmerksame Zeugin einen Pkw-Fahrer beobachten, welcher auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Daimlerstraße einen dort abgestellten Pkw Mercedes beim Ausparken beschädigte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Da ein Teilkennzeichen bekannt war konnte im Rahmen der weiteren, durchgeführten Ermittlungen der 88jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw Opel zuhause angetroffen werden. Der angerichtete Schaden am Pkw Mercedes beläuft sich auf fast 7000 EUR.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau