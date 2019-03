Vorfahrtsunfall bei rechts vor links

An der Einmündung Bergwerkstraße/Lindenweg ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Vorfahrtsunfall, bei dem ein Schaden von 3000 Euro entstand. Um 07.30 Uhr hatte ein 31-jähriger Omnibus-Fahrer, der auf der Bergwerkstraße fuhr, den Opel einer 49-jährigen Frau übersehen, die aus dem vorfahrtsberechtigten Lindenweg kam. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde.

Beschädigung durch Steinschlag

Geiselbach, Landkreis Aschaffenburg

Ein Mercedes wurde am Donnerstagnachmittag offenbar durch einen Steinschlag im Dachbereich beschädigt. Um 17.15 Uhr fuhr ein 57-jähriger Lastwagen-Fahrer von Gelnhausen in Richtung Geiselbach. Hinter ihm fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Mercedes. Plötzlich hörte dieser einen Knall. Er folgte dem Lkw bis zu seiner Lieferadresse in Geiselbach und verständigte die Polizei. Bei der Aufnahme wurde dann ein Steinschlag im Dachbereich des Mercedes festgestellt (circa 1000 Euro). Dieser wurde wohl durch einen aufgewirbelten Stein verursacht.

Zu viel Promille

Kahl, Landkreis Aschaffenburg

Am frühen Freitag konnte eine Streife der Alzenauer Polizei einen alkoholisierten Auto-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Bei der Kontrolle eines 42-jährigen Daimler-Fahrers um 01.30 Uhr in der Aschaffenburger Straße war Alkoholgeruch bemerkt worden. Ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,66 Promille. Auf dem Mann kommen nun ein Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld sowie zwei Punkte in Flensburg zu.

Polizeiinspektion Alzenau