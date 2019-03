Karlstein: Verkehrsunfall - 11.000 Euro Schaden

Um 08.15 Uhr bog der 40-jährige Fahrer eines Kleintransporters von einer Firmenausfahrt nach links auf die Straße Am Sportplatz ab. Dabei übersah er den Mazda einer 29-jährigen Frau, die von links kam. Er prallt mit seiner Fahrzeugfront gegen die rechte Autoseite. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt.

Zwei Unfallfluchten

Alzenau. Am Mittwoch zwischen 16.45 und 18 Uhr wurde ein Seat, der auf einem Parkplatz in der Hanauer Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher fuhr gegen die linke hintere Tür und verursachte so einen Schaden von 2.000 Euro.

Alzenau-Wasserlos. Bereits am Freitag letzter Woche stellte eine Nissan-Besitzerin eine Beschädigung an der linken vorderen Stoßstange fest. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte den Nissan dort offenbar gestreift. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Das Auto war zwischen Donnerstag, 14.03.19, und Freitag 22.03.19, in der Taunusstraße abgestellt. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau/red