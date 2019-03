Rad löst sich während Fahrt von Auto - Unfall in Mömbris

Weil sich ein Rad an einem Auto löste, kam es am Dienstagnachmittag bei Mömbris zu einem Verkehrsunfall. Um 17.30 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Peugeot von Reichenbach in Richtung Mömbris. Plötzlich löste sich auf gerader Strecke der linke Vorderreifen und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden VW Golf. Dieser wurde im Frontbereich beschädigt (500 Euro). Der Peugeot-Fahrer war kurz zuvor in einer Werkstatt gewesen, wo die Reifen gewechselt wurden. Offenbar hatten sich die Radmuttern gelöst, weshalb sich das Rad selbstständig machte.

Unfallflucht in Kahl

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag zwischen 13 und 14 Uhr wurde ein VW, der auf einem Parkstreifen in der Umgehungsstraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher fuhr gegen die hintere Stoßstange und hinterließ einen Schaden von 1.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Auffahrunfall in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Hanauer Straße entstand am Dienstagmittag ein Schaden von 1.000 Euro. Um kurz nach 12 Uhr war eine 36-jährige Peugeot-Fahrerin auf einen VW aufgefahren. Dessen Fahrer hatte verkehrsbeding abbremsen müssen.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau