Mömbris: Frau nach Auffahrunfall leicht verletzt

Gegen 16.15 Uhr war ein 19-jähriger VW-Polo-Fahrer auf einen VW Golf in der Alzenauer Straße aufgefahren. Dessen Fahrerin hatte verkehrsbedingt halten müssen. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau ein Schleudertrauma. Der Sachschaden summiert sich auf 3.500 Euro.

Ford-Fahrer steht offenbar unter Drogeneinfluss

Schöllkrippen. Für einen Ford-Fahrer, der offenbar unter Drogeneinfluss stand, war seine Fahrt am Montagabend in Schöllkrippen beendet. Eine Streife hatte den 28-jährigen Mann um 20.15 Uhr in der Aschaffenburger Straße angehalten. Da im Verlauf der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festzustellen waren, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Roller ohne Versicherungsschutz

Mömbris. Eine Streife der Alzenauer Polizei kontrollierte am Montagnachmittag um 15.30 Uhr einen 22-jährigen Roller-Fahrer in der Alzenauer Straße. Der Mann hatte an seinem Roller ein Versicherungskennzeichen angebracht, das ab März nicht mehr gültig war. Ihn erwartete nun eine Anzeige.

Unfallflucht

Karlstein. Zwischen Dienstag und Sonntag wurde ein Anhänger, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Seestraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Wildunfall

Alzenau. Bereits am Sonntag um 2 Uhr war ein Mazda-Fahrer auf der Staatsstraße zwischen Hörstein und Karlstein mit einem Hasen zusammengestoßen. Der Schaden an dem Auto wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Auto zerkratzt

Alzenau. Zwischen Donnerstag und Freitag letzter Woche zerkratzte ein Unbekannter einen Opel, der in der Marie-Curie-Straße abgestellt war, an der hinteren rechten Tür. Hierbei entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Zwei Unterlegkeile von Anhänger geklaut

Kahl. Im Laufe der letzten Woche wurden von einem Anhänger zwei Unterlegkeile im Wert von 30 Euro entwendet. Der Anhänger war im Kiefernweg abgestellt.

Polizeiinspektion Alzenau