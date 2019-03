Transporter-Fahrer hatte seinen Rausch nicht ausgeschlafen

Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte am frühen Sonntag einen betrunkenen VW-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Einem Zeugen war gegen 7 Uhr ein weißer VW-Transporter an der Michelbacher Kreuzung aufgefallen. Der Transporter mit einer italienischen Zulassung war mit zwei Personen besetzt, die offenbar schliefen.

Der VW konnte schließlich wenig später auf der Staatsstraße 2305 bei Alzenau gesichtet und angehalten werden. Da bei dem 33-jährigen Fahrer Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten durchgeführt, der einen Wert von 0,96 Promille ergab. Nachdem der Fahrer einen Wohnsitz in Italien hatte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 525 Euro für das Bußgeld einbehalten.

Reh gegen Auto

Mömbris-Brücken, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Wildunfall bei Brücken entstand am Sonntagnachmittag ein Schaden von 1.000 Euro. Um 16.30 Uhr war eine Fiat-Fahrerin in der Hemsbacher Straße mit einem Reh zusammengestoßen.

Opel-Fahrer streift Roller

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Noch relativ glimpflich endete am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem Roller auf der Bahnhofstraße in Richtung Schimborn. Als ihn ein 28-jähriger Opel-Fahrer überholte, streifte er den Roller leicht mit seiner rechten Fahrzeugseite. Der Roller-Fahrer blieb bei dem Unfall zum Glück unverletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Beim Versuch Porsche zu knacken gescheitert

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen dem 07.03. und dem 21.03.19 versuchte ein Unbekannter in der Hauckwaldstraße einen Porsche aufzubrechen. Er scheiterte bei seinem Versuch, hinterließ aber einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldugen der Polizei Alzenau