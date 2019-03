Alzenau: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Gegen 14.30 Uhr war ein 19-jähriger Mitsubishi-Fahrer, Höhe der Anschlussstelle Alzenau Nord, auf einen BMW aufgefahren. Dessen 72-jähriger Fahrer hatte verkehrsbedingt halten müssen. Nach dem Zusammenstoß klagten der Mann sowie seine 73-jährige Beifahrerin über Schmerzen im Halsbereich. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der 19-Jährige war offenbar unverletzt, wurde aber vorsorglich ins Klinikum Wasserlos gebracht.

Fehler beim Rangieren: Alzenau-Wasserlos

Am Donnerstagmittag um kurz nach 13 Uhr beschädigte ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer beim Rangieren in der Friedhofstraße ein Auto, das hinter ihm hielt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Polizei Alzenau/red