Kahl: Radfahrerin schwer verletzt

Eine 31-jährige Radfahrerin fuhr um 17 Uhr im Burgweg auf dem Gehweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Ein 52-jährger Mann fuhr mit seinem Mercedes zeitgleich auf dem Burgweg in Richtung Seligenstädter Weg. In einer Linkskurve fuhr die Frau unvermittelt auf die Straße und wurde dabei von dem Auto seitlich erfasst. Sie fiel durch den Anstoß von ihrem Rad. Die Frau, die keinen Fahrradhelm trug, war nach dem Unfall noch ansprechbar. Sie musste von einem Rettungshubschrauber mit Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen in die Uniklinik Frankfurt gebracht werden. Am Auto entstand ein Schaden von gut 1.000 Euro.

Betrunken und ohne Führschein unterwegs: Schöllkrippen

Am Mittwochabend zog eine Polizeistreife einen Autofahrer aus dem Verkehr, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, dafür aber alkoholisiert war. Der 48-jährige Mann war gegen 20 Uhr mit seinem VW in der Vormwalder Straße kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese war ihm wegen einer Trunkenheit im Verkehr entzogen worden. Da auch Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten durchgeführt, der einen Wert von 0,92 Promille ergab.

Betrunken im Graben gelandet: Alzenau-Albstadt

Ein offenbar betrunkener BMW-Fahrer landete am Mittwochabend bei Albstadt im Graben und flüchtete anschließend. Der 76-jährige Mann fuhr um 22.30 Uhr von Neuses in Richtung Albstadt. Kurz vor Albstadt kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, zerstörte dabei ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Zwei aufmerksame Zeugen stellen das verunfallte Auto fest und boten dem Mann ihre Hilfe an. Diese lehnte er ab. Er äußerte, er habe Wein getrunken und flüchtete mit seinem Auto in Richtung Albstadt. Durch die Angaben der Zeugen konnte der flüchtige Fahrer an der Wohnanschrift angetroffen werden. Da Alkoholgeruch zu bemerken war, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Einen Alkotest hatte der Mann abgelehnt. Der Schaden an dem BMW beträgt 3.000 Euro, der Schaden an Schild und Leitpfosten wird auf 300 Euro geschätzt.

Parkrempler: Alzenau-Wasserlos

Am Mittwoch um 09.45 Uhr beschädigte ein 87-jähriger Autofahrer beim Rückwärtsausparken in der Bezirksstraße einen hinter ihm stehenden Renault. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.700 Euro.

Alzenau: Ein 20-jähriger Daimler-Fahrer touchierte am Mittwoch gegen 13.30 Uhr beim Einparken auf dem Burgparkplatz einen abgestellten Ford. Dabei entstand ein Schaden von 2.500 Euro.

Unfallflucht: Alzenau

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag wurde in der Kolpingstraße ein Toyota im Heckbereich angefahren (circa 500 Euro Schaden). Aufgrund des Schadensbildes muss es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein Fahrrad gehandelt haben.

An Ampel beinahe überfahren: Kahl

Am Dienstag gegen 11.45 Uhr wollte eine Frau in Begleitung ihres 6-jährigen Sohnes eine Ampel in der Alzenauer Straße überqueren. Als Grünlicht für die Fußgänger angezeigt wurde, wollten beide losgehen. In diesem Moment fuhr ein Auto bei Rotlicht über die Ampel. Die beiden Fußgänger konnten mit Mühe und Not einen Zusammenstoß verhindern. Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter und betätigte in einem Abstand den Warnblinker. Bei dem Auto handelt es sich um einen weißen Kombi mit dem Teilkennzeichen AB -DR???. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus: Geiselbach-Omersbach

Im Laufe der letzten Tage versuchte ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Höhenstraße einzubrechen. Er hebelte mehrfach an einem Kellerfenster, scheiterte aber bei seinem Vorhaben, so dass er ohne Beute abziehen musste. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau/red