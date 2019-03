Fahren trotz Fahrverbots: Fahrer unbelehrbar

Der 72-jährige Mann fuhr um 13.30 Uhr mit seinem VW bei der Polizei vor, um seinen Führerschein abzuholen. Diesen hatte er bei der Polizei wegen eines Fahrverbots abgegeben. Das Fahrverbot endete allerdings erst mit Ablauf des Montags, was dem Mann auch durchaus bekannt war. Nach Erhalt seines Führerscheins mit erneuter Belehrung, heute nicht zu fahren, setzte sich der Mann prompt ans Steuer und wollte wegfahren. Dies konnte durch die aufmerksamen Beamten noch rechtzeitig verhindert werden, indem der Zündschlüssel sichergestellt wurde. Allerdings folgt jetzt eine Anzeige.

Spiegel beschädigt und geflüchtet: Alzenau

Eine VW-Fahrerin beschädigte am Montagmorgen gegen 10 Uhr In den Mühlgärten einen abgestellten Opel. Obwohl die 78-jährige Frau noch von einem Zeugen auf den angerichteten Schaden in Höhe von 100 Euro hingewiesen wurde, entfernte sie sich von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Unfallflucht schnell geklärt: Karlstein-Großwelzeim

Am Montagabend um 18.15 Uhr beobachteten zwei Zeugen, wie ein Opel-Fahrer in der Hauptstraße einen geparkten Kleintransporter beschädigte. Der Opel-Fahrer war mit seinem rechten Außenspiegel am linken Außenspiegel des Kleintransporters hängen geblieben. Der Fahrer, ein älterer Mann, stieg aus und betrachtete den Schaden an dem Kleintransporter. Anschließend sammelte er die Teile seines Spiegels ein und entfernte sich unverrichteter Dinge. Durch die Angaben der beiden Zeugen konnte ein 80-jähriger Mann als Verursacher ermittelt werden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf jeweils 500 Euro geschätzt.

Wildunfall: Geiselbach

Am Montagmorgen um 6 Uhr erfasste ein Audi-Fahrer bei Geiselbach einen Dachs. Fazit: Dachs tot, 2.000 Euro Schaden am Auto.

Parkrempler: Alzenau

Beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße beschädigte ein 82-jähriger Citroen-Fahrer am Montagnachmittag um 14 Uhr ein abgestelltes Auto. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt 1.500 Euro.

Vorfahrtsunfall: Alzenau

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Dieselstraße/Siemensstraße wurde am Montagmittag eine Person leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von knapp 8.000 Euro. Um 13.30 Uhr wollte eine 21-jährige BMW-Fahrerin von der Dieselstraße nach links auf die vorfahrtsberechtigte Siemensstraße abbiegen. Dabei übersah sie den Mercedes Sprinter eines 31-jährigen Mannes. Dieser konnte nicht mehr rechtszeitig stoppen und fuhr dem BMW frontal in die linke Seite. Die junge Frau erlitt bei dem Unfall Prellungen und leichte Schnittverletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht.

Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht: Alzenau

Zwei unbekannte Täter brachen am frühen Dienstagmorgen in eine Tankstelle in Alzenau ein und erbeuteten dabei Zigaretten. Um kurz nach 2 Uhr hatte ein Mann, der Zeitungen an der Tankstelle in der Hanauer Straße anlieferte, die Polizei verständigt, da er eine beschädigte Scheibe im Eingangsbereich festgestellt hatte. Die Überprüfung ergab, dass zwei unbekannte männliche Täter um 1 Uhr eine Scheibe im Kassenbereich aufgehebelt hatten. Die beiden maskierten Täter wurden dabei durch mehrere vorbeifahrende Fahrzeuge gestört, so dass sich der Einbruch fast eine Stunde hinzog. Aus den Verkaufsräumen entwendeten sie dann eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten. Diese wurden in einer mitgeführten Plastiktasche abtransportiert. Schließlich wurden sie gegen 2 Uhr durch den Anlieferer gestört. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Unterstützung mehrerer Streifen aus Aschaffenburg blieb erfolglos. Der Sachschaden summiert sich auf 1.500 Euro. Zeugen, denen in der Nähe der Tankstelle oder im Bereich Am Elzegraben verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Einbruch in Gärtnerei: Mömbris

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen brachen Unbekannte in eine Gärtnerei in der Klingerstraße ein. Sie hatten sich zunächst gewaltsam über ein Fenster Zutritt verschafft. Obwohl sie die Räumlichkeiten durchsuchten, erbeuteten sie aus einer Trinkgeldkasse nur einen geringen Bargeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden summiert sich auf 1.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau/red