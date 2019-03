Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in Karlstein - zwei Fahrer verletzt, die Polizei sucht Zeugen

Ein nachfolgender, 48-jähriger Fahrer eines VW bemerkte dies zu spät und es kam trotz einer Vollbremsung zu einem Zusammenstoß. Eine 29-jährige Fahrerin eines Nissan, die hinter dem VW fuhr, bemerkte die beiden kollidierten Fahrzeuge zu spät und fuhr ebenfalls trotz einer Gefahrenbremsung auf den VW auf. Der Fahrer des VW sowie die Fahrerin des Nissan wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.500,- Euro.

Unbeteiligte Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Kahl am Main, Lkr. Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines 26jährigen Kleintransporter-Fahrers am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr in Kahl am Main, wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,72 Promille. Den jungen Mann erwartet ein Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Unfallflucht auf dem Parkplatz des Sportgeländes des FC Bayern Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag, den 15.03.2019, in der Zeit von 19:15 Uhr bis 20:00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Sportgeländes geparkter Pkw; ein silbergrauer Daimler Benz E-Klasse, durch einen unbekannten Pkw beschädigt. Der Fahrer/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden am hinteren, rechten Kotflügel in Höhe von ca. 1000,- Euro zu kümmern

Wer sachdienliche Hinweise zur vorliegenden Unfallflucht machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Alzenau/mkl

Verkehrsunfälle