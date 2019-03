Der 24-jährige Fahrer eines Pkw Smart befuhr am Freitag gegen 14.30 Uhr die Staatsstraße von Michelbach in Richtung Mömbris. Auf der regennassen Fahrbahn kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, weshalb der Smart umkippte. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Unfallwagen befreien. An dem Smart entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von circa 3000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Beim Rangieren Lichtmast beschädigt

Geiselbach, Lkr. Aschaffenburg. Eine Sattelzugmaschine mit Anhänger berührte am Freitagvormittag in der Straße „Am Trieb“ beim Rangieren einen Lichtmast. Dieser wurde dadurch beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Der Lkw Fahrer bemerkte den Verkehrsunfall und rief selbstständig die Polizei zur Unfallaufnahme.

Bei Personenkontrolle Schlagring aufgefunden

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag gegen 20.30 Uhr wurden vier Kinder in der Forststraße kontrolliert, da sich diese beim Erblicken des Streifenwagens verdächtig verhielten. In einer Umhängetasche eines 12-jährigen konnte ein verbotener Schlagring aufgefunden werden.

Quelle: Polizei Alzenau / mci