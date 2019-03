Blankenbach: Kleinbus nach Probefahrt unterschlagen - Zeugen gesucht

Der 30-jährige Mann hatte um 14.30 Uhr einen weißen Mercedes Vito in einem Autohaus in Blankenbach ausgeliehen, um angeblich eine Probefahrt durchzuführen. Allerdings brachte er das Fahrzeug im Wert von 17.000 Euro nicht mehr zurück, weshalb die Polizei verständigt wurde. An dem Mercedes waren die roten Kennzeichen AB-06302 angebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Unterschlagung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum derzeitigen Verbleib des Fahrzeugs, machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Kennzeichen gestohlen: Schöllkrippen

Am Mittwoch zwischen 18 und 21 Uhr entwendete ein Unbekannter von einem Auto die beiden amtlichen Kennzeichen AB-SH745. Das Fahrzeug der Marke Opel war in der Industriestraße abgestellt.

Auto mutwillig beschädigt: Mömbris-Strötzbach

Am Mittwoch zwischen 00.30 und 09.30 Uhr wurde ein Opel, der in der Womburgstraße abgestellt war, mutwillig am linken Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf 50 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Mann mit Haftbefehl gesucht: Alzenau

Am Mittwochnachmittag kontrollierte eine Streife der Alzenauer Polizei einen Mann, gegen den ein Haftbefehl bestand. Der 44-jährige Mann war um 16.30 Uhr mit seinem VW in der Schäferbergstraße angehalten und kontrolliert worden. Bei der Überprüfung kam dann zu Vorschein, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bonn bestand. Nach Hinterlegung von 1.200 Euro für die bisher nicht bezahlte Strafe konnte der Mann wieder gehen.

Mülleimer in Brand gesetzt: Alzenau

Die Polizei ermittelt seit Mittwochvormittag gegen einen 14-jährigen Schüler, da er offenbar einen Mülleimer in Brand gesteckt hatte. Zunächst lief um 09.35 Uhr ein Feueralarm in einer Schule in der Prischoßstraße bei der Integrierten Leitstelle ein. Eine Überprüfung ergab, dass tatsächlich ein Mülleimer in einer Toilette in Brand geraten war. Da ein Lehrer geistesgegenwärtig reagierte und den qualmenden Eimer in den Hof trug, entstand nur geringer Schaden an einer Toilettenwand. Ermittlungen der Polizei führten schließlich zu einem 14-jährigen Schüler, der den Eimer offenbar mit einem Feuerzeug in Brand gesetzt hatte.

Quelle: Polizei Alzenau/red