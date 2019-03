Um 17.15 Uhr war ein 20-jähriger Opel-Fahrer auf einen Peugeot aufgefahren. Dessen Fahrer hatte verkehrsbedingt halten müssen. Der 37-Jahre alte Opel-Fahrer erlitt einen leichten Schock und klagte über Kopfschmerzen. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Verteilerkasten angefahren: Schöllkrippen

Zwischen Samstag und Montagnachmittag beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in der Krombacher Straße einen Verteilerkasten. Dabei entstand ein Schaden von 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Fehler beim Ausparken: Schöllkrippen

Bei einem Verkehrsunfall in der Industriestraße entstand am späten Dienstagnachmittag ein Schaden von 9.000 Euro. Gegen 19 Uhr war ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer beim Rückwärtsausparken gegen einen abgestellten Opel gefahren.

Wildunfall: Geiselbach

Ein 57-jähriger Ford-Fahrer erfasste am Dienstagabend um 21.30 Uhr bei Geiselbach ein Reh. Fazit: Reh tot, 500 Euro Schaden am Auto.

Kupferregenrohr geklaut: Alzenau-Michelbach.

Am Dienstag zwischen 14.45 und 15 Uhr entwendete ein Unbekannter in der Bogenstraße ein circa 4 Meter langes Kupferfallrohr. Das Rohr war in einer offenen Hofeinfahrt gelagert. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Quelle: Polizei Alzenau/red